اليوم السابع
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إيقاف تراخيص سيارة 6 أشهر لوجود لوحة سوداء بها شعار الجمهورية

الخميس، 08 يونيو 2023 08:29 م
إيقاف تراخيص سيارة 6 أشهر لوجود لوحة سوداء بها شعار الجمهورية أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نُشر على أحد الحسابات الشخصية عبر تطبيق "تيك توك"  مقطع فيديو يظهر خلاله قائد إحدى السيارات يقوم بتثبيت لوحات معدنية باللون الأسود بدلاً من اللوحات المرورية المؤمنة وبها شعار الجمهورية.
 
بالفحص تبين أن السيارة المشار إليها مقيدة باسم (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) ، وأنه بتاريخ 5/4/2023 تم سحب رخصة السيارة المشار إليها لوجود مخالفات بها "طمس لوحاتها المعدنية" ، كما أنه تم إيقاف تراخيص السيارة 6 شهور لذات السبب. 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

لوحات

مرور

سيارة



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