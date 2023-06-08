إلغاء تحليق رحلات البالون الطائر فى سماء الأقصر بسبب تقلبات الطقس

الأقصر – أحمد مرعى

تسببت تقلبات الطقس وسرعة الرياح صباح اليوم الخميس، فى إلغاء تحليق رحلات البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، حيث قررت سلطة الطيران المدنى الغاء خروج رحلات البالون من أرض مطار البر الغربي نتيجة سرعة الرياح صباحاً، ما يمنع التحليق لحماية السائحين والأهالي.

ويقول أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، أن أرض مطار البالون الطائر شهدت اليوم الخميس، إلغاء تحليق الرحلات لظروف وتقلبات الطقس وسرعة الرياح ما يمنع خروج الرحلات، حيث شهد يوم أمس الأربعاء، تحليق رحلات البالون بصورة طبيعية بخروج أكثر من 600 سائح من حول العالم على متن 25 رحلة بالون، وسط أجواء من البهجة والفرحة بين السياح، وتم إلغاؤه اليوم لظروف الطقس.

ويضيف أحمد عبود فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الشركات تقدم دعما كبيرا للسائحين ووسائل بهجة وفرحة لهم خلال الرحلات، حيث أن الرحلات تساهم في إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم فى السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر، مؤكداً أن عدد من الشركات السياحية تقدم خدمة البالون الطائر والبالغ عددها 16 شركة وتتراوح مدة الرحلة من 40 دقيقة إلى 60 دقيقة بارتفاع 2000 قدم عن أرض مدينة الأقصر، ويحمل البالون من 12 حتى 34 شخصاً، وتبدأ الرحلة بالتحرك فى سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، وتبدأ المشاهد تتغير وتتبدل أسفلك من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة فى مياه النهر الخالد، الذى استمد منه الفراعنة عظمتهم، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن في قلب الجبل، مرورا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى ومقابر وادى الملوك والملكات.