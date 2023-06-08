إلغاء الإجازات وتكثيف الحملات.. "الطب البيطرى" بالجيزة تكشف استعدادها لعيد الأضحى

كتبت – مرام محمد

كشفت مديرية الطب البيطري بالجيزة، عن الإجراءت المتخذة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مؤكدة عرضها من قبل الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري، على المحافظ.

وجاءت استعدادات مديرية الطب البيطري بالجيزة لاستقبال عيد الأضحى على النحو التالي:

أولاً : إدارة المجازر:

1- إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر ودعمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة كثافة المذبوحات خلال فترة ما قبل وأثناء عيد الأضحي المبارك.

2- تم توفير وتأمين الأختام والمادة السرية الملونة المستخدمة لختم المذبوحات.

3- يتم عمل الصيانات الطارئة بالمجازر من ناحية الصرف الصحي والمياه والكهرباء وتم تزويدها بادوات النظافة والمنظفات والمطهرات.

4- يتم التنسيق مع جميع الأحياء والمراكز والمدن والإدارات البيطرية الخارجية للمرور والمتابعة.

5- يتم التنسيق مع جميع الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة لرفع جميع المخلفات التى تنتج من الذبح داخل المجازر.

6- الذبح داخل المجازر الحكومية خلال عيد الأضحى المبارك مجانا للأهالي، على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بيها، حفاظا على الصحة العامة والبيئة والتأكد من سلامة اللحوم، وذلك تنفيذا لقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ثانياً: إدارة التفتيش على اللحوم:

1- يتم عمل غرفة عمليات بالمديرية برئاسة الدكتور / وكيل الوزارة – مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة وعضوية كلا من الدكتور / مدير إدارة المجازر والدكتور/ مدير إدارة التفتيش على اللحوم وتوفير نوبتيجات للعمل على مدار اليوم للمتابعة اليومية.

2- يتم التنسيق مع الجهات الأمنية (مديرية الأمن بالجيزة) بشأن تأمين الحملات الرقابية التفتشية بالاشتراك مع مباحث التموين والأجهزة الرقابية الأخرى.

3- يتم تكثيف الحملات على محلات الجزارة والأسواق الخاصة بتداول اللحوم ومنافذ البيع والشوادر لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية.

4- تكثيف الحملات على أماكن التخزين وثلاجات حفظ اللحوم وأماكن عرض وحفظ وتداول المنتجات الغذائية خاصة الأماكن السياحية والعائمات، بالاشتراك مع شرطة المسطحات.



الحملات التفتيشية لمديرية الطب البيطري بالجيزة



الحملات التفتيشية لمديرية الطب البيطري بالجيزة



الحملات التفتيشية لمديرية الطب البيطري بالجيزة