إقبال كبير على قافلة جامعة الأزهر الطبية بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

شهدت قافلة جامعة الأزهر الطبية والتنموية والتي استقبتلها قرية الحجاز بمحافظة الإسماعيلية إقبالًا كبيرًا من الأهالي بجميع الأعمار، حيث ضمَّت 10 عيادات متنوعة في تخصصات ( باطنة، أطفال، نساء وتوليد، مسالك بولية، أنف وأذن، جراحة، جلدية، رمد، عظام ، جهاز هضمي، بالإضافة إلى الصيدلية التي تضم 3 طن أدوية تم توزيعها على المترددين خلال اليوم، وقدمت القافلة خدماتها بالمجان، والتي تشمل توقيع الكشف الطبي، وصرف الأدوية بالمجان، إضافة إلى الإحالة لإجراء العمليات الجراحية للحالات التي تتطلب ذلك بالمجان في مستشفيات جامعة الأزهر.

ضمَّت القافلة 37 طبيبًا استشاريين ب جامعة الأزهر في المجالات المختلفة الطبية والتوعوية، وكذلك أساتذة من كليات الزراعة والتربية الفنية، حيث تم عمل ندوة توعوية تربوية دينية للأسر المتواجدة، وكذلك قام فريق بحثي بعمل بحث اجتماعي عن المنطقة لتقديم المساعدات، من خلال مشروع فرصة ومن خلال مشروع تكافل وكرامة بالإضافة إلى رصد حالات الأمية والعمل عليها.

تضمَّنت القافلة أيضًا توزيع مساعدات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك منها مراتب، مواد غذائية، زراعة شتلات لأشجار مثمرة، و250 شنطة مدرسية تحتوي على أدوات دراسية، 300 بطانية بالإضافة إلى شنط للنظافة الشخصية و1000شنطة ملابس ومساعدات مالية.

يذكر أنه يتم تنظيم قافلة جامعة الأزهر الطبية في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داوود رئيس الجامعة، على توفير خدمات طبية للمواطنين في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية؛ والمناطق الاكثر احتياجا، دعمًا للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).