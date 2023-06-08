إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل بالشرقية

أصيب 8 أشخاص بينهم 4 أطفال بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم انقلاب تروسيكل أمام كوبرى العباسة نطاق مركز أبوحماد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوحماد المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب تروسكيل، أمام كوبرى العباسة، نطاق مركز أبوحماد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوحماد المركزى، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بينهم 4 أطفال بإصابات متنوعة.

جري الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوحماد المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم،وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.