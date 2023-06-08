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إصابة طالبة ومراقبه بإحدى لجان امتحانات الدبلومات فى المنيا

الخميس، 08 يونيو 2023 01:26 م
إصابة طالبة ومراقبه بإحدى لجان امتحانات الدبلومات فى المنيا امتحانات الدبلومات الفنية - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أصيبت طالبة ومراقبة، بهبوط عام بالجسم، بإحدى لجان امتحانات الدبلومات الفنية العامة بمركزى مطاى والعدوة بشمال محافظة المنيا.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد إصابة مراقبة وطالبة بحالة إعياء وهبوط عام بالجسم أثناء أداء امتحانات الدبلومات الفنية، حيث شهدت لجنة مدرسة العدوة الإعدادية رقم 1 والمخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية، تعرض مراقبة تبلغ من العمر 59سنة لحالة إعياء وهبوط حاد بالجسم.
 
كما شهد لجنة تمريض مطاى تعرض طالبة تبلغ من العمر17سنة، لحالة إعياء وهبوط عام بالجسم، تم نقل المصابين لمستشفى العدوة ومطاى للعلاج وتحرر محضرين بالواقعتين.
 

مديرية الامن

امتحانات الدبلومات

مديرية التربية والتعليم

اخبار المنيا

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