إزالة 49 حالة تعد على أراضى الدولة بمحافظة أسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

نفذت الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن بمحافظة أسوان ، حملات إزالة للتعديات بإجمالى 49 حالة على أراضى الدولة ضمن المرحلة الثانية للموجه الـ 21 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتكثيف أعمال النظافة العامة والتشجير وزيادة المسطحات الخضراء.

وفى هذا الإطار، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، 32 حالة تعدى بمساحة 212 م2، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين وذلك وسط مشاركة للأجهزة الأمنية، والعاملين بالوحدة المحلية.

ونظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، حملة مكبرة استهدفت إزالة 10حالات للتعدى على أراضى زراعية بمساحة 1855 م2، بالإضافة إلى إزالة 6 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 5700 م2 بنطاق قرية بنبان، وتم اتخاذ اللازم حيال المخالفين.

وتمكنت الوحدة المحلية لمدينة السباعية من الإزالة الفورية فى المهد لحالة تعدى على أراضى زراعية بمساحة 175 م2 عبارة عن مبان بالطوب الأبيض بمنطقة الشيخ تاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية بتنفيذ أعمال النظافة العامة بالطريق الرئيسى للمدينة، وكذا طريق الكورنيش حتى مرسى العبارات، فضلاً عن رفع المخلفات الزراعية على جانبي الطريق للظهور بالمظهر الجمالى المشرف.