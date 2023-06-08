إزالة إشغالات وتعديات الباعة الجائلين خلال حملة بميدان الجيزة .. صور

كتبت – مرام محمد

شنت أجهزة محافظة الجيزة من خلال حى جنوب، حملات مكبرة بمحيط ميدان الجيزة ومتفرعاته، لرفع الإشغالات الخاصة بالمحال والمنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين وبروز المحال، أسفرت عن رفع حالات إشغال متنوعة وتعديات للباعة الجائلين على حرم الطريق، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.



ميدان الجيزة بعد إزالة إشغالات الباعة الجائلين



ميدان الجيزة بعد إزالة إشغالات الباعة الجائلين



ميدان الجيزة بعد إزالة إشغالات الباعة الجائلين



ميدان الجيزة بعد إزالة إشغالات الباعة الجائلين