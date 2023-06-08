اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 يونيو 2023 12:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

إزالة إشغالات وتعديات الباعة الجائلين خلال حملة بميدان الجيزة .. صور

الخميس، 08 يونيو 2023 10:46 ص
إزالة إشغالات وتعديات الباعة الجائلين خلال حملة بميدان الجيزة .. صور ميدان الجيزة بعد إزالة إشغالات الباعة الجائلين
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت أجهزة محافظة الجيزة من خلال حى جنوب، حملات مكبرة بمحيط ميدان الجيزة ومتفرعاته، لرفع الإشغالات الخاصة بالمحال والمنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين وبروز المحال، أسفرت عن رفع حالات إشغال متنوعة وتعديات للباعة الجائلين على حرم الطريق، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

 

ميدان الجيزة بعد إزالة إشغالات الباعة الجائلين (1)
ميدان الجيزة بعد إزالة إشغالات الباعة الجائلين

 

ميدان الجيزة بعد إزالة إشغالات الباعة الجائلين (2)
ميدان الجيزة بعد إزالة إشغالات الباعة الجائلين

 

ميدان الجيزة بعد إزالة إشغالات الباعة الجائلين (3)
ميدان الجيزة بعد إزالة إشغالات الباعة الجائلين

 

ميدان الجيزة بعد إزالة إشغالات الباعة الجائلين (4)
ميدان الجيزة بعد إزالة إشغالات الباعة الجائلين

 

ميدان الجيزة بعد إزالة إشغالات الباعة الجائلين (5)
ميدان الجيزة بعد إزالة إشغالات الباعة الجائلين

اشغالات

حملة اشغالات

ميدان الجيزة

الجيزة

محافظ الجيزة



الموضوعات المتعلقة

تحرير 43 محضرًا خلال حملة لإزالة الاشغالات بشوارع ملوى فى المنيا

الأربعاء، 07 يونيو 2023 07:06 م

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بحى المناخ في بورسعيد

الإثنين، 05 يونيو 2023 05:13 م

مرافق الجيزة تشن حملة لإزالة الإشغالات بالطالبية والعمرانية

الأحد، 04 يونيو 2023 01:08 م

حى الدقى يشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات وضبط سيارات الميكروباص المخالفة

الأربعاء، 31 مايو 2023 07:43 ص

تكثيف الحملات اليومية للنظافة وصيانة الإنارة العامة وإزالة الإشغالات بالإسماعيلية

الأحد، 28 مايو 2023 06:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة