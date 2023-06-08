اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تعلق رحلات جوية متجهة إلى مطار نيويورك

الخميس، 08 يونيو 2023 02:54 م
إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تعلق رحلات جوية متجهة إلى مطار نيويورك ضباب بسبب الحرائق
وكالات

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علقت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تعلق رحلات جوية متجهة إلى مطار نيويورك، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

وكان قد تسببت حرائق الغابات المشتعلة فى كيبيك ونوفا سكوتيا بكندا فى تغطية سماء البلاد والولايات المتحدة بدخان وضباب كثيف، والذى من المتوقع أن يستمر خلال الساعات وربما الأيام المقبلة، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية.

وأشارت الوكالة إلى استمرار هذا الضباب والدخان يعمى المزيد من التأثير على اللاعبين فى ملاعب الكرة والممثلين على سارح برودواى وتأجيل أو إلغاء لآلاف من رحلات الطيران، كما أنه تسبب فى عودة إلى ارتداء الكمامات والعمل عن بعد، مع إثارة مخاوف بشأن أثار صحيفة للتعرض لفترة طويلة لمثل هذا الهواء السئ.

 

مطار نيويورك

نيويورك

كندا

حرائق كندا



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