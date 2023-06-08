إحالة أوراق "سماك" للمفتى قتل آخر بسبب أحكام قضائية فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمود عيسى سراج الدين، والمستشار مدحت عبد الكريم عبد العزيز، وسكرتير المحكمة حسن عمر، بإحالة أوراق المتهم " ص.م.م"، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأبداء الرأي الشرعي في إعدامه ، لاتهامه بقتل المجني عليه " م.إ.أ" .

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 31762 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان ،يفيد بقيام المتهم بالتعدي علي المجني عليه وطعنه بسلاح أبيض، مما تسبب في وفاته بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان ، أنه علي اثر خلافات سابقة بين المجني عليه " م.إ.أ" وبين المتهم " ص.م.م" سماك، ووجود نزاعات قضائية بين المتهم وبين المجني عليه ، عقد المتهم النية والعزم علي قتله فاعدا لذلك سلاح أبيض سكين، وتوجه الي إقامة المجني عليه متعديا علية بالسباب وما أن ظفر به أسفل مسكنه باعته بطعنتين استقرتا بالبطن والصدر من الناحية اليسري قاصدا إزهاق روحه وسقط المجني عليه غارقا في دمائه، واصدمت رأسه بـ"قالب طوب" ولاذا المتهم بالفرار وتم القبض عليه ، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرار إرسال أوراق القضية الي فضيلة مفتي الديار المصرية وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم.