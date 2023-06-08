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أوكرانيا تعلن عدم إمكانية تبريد مفاعلات محطة زابوريجيا بمياه سد كاخوفكا

الخميس، 08 يونيو 2023 08:14 م
أوكرانيا تعلن عدم إمكانية تبريد مفاعلات محطة زابوريجيا بمياه سد كاخوفكا اوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن أوكرانيا أعلنت عدم إمكانية تبريد مفاعلات محطة زابوريجيا النووية بمياه سد كاخوفكا.

وفى وقت سابق قال وزير الشئون الخارجية الهندى سوبرامانيام جايشانكار اليوم الخميس إن الهند ليس لديها خطط لدعوة أوكرانيا لحضور قمة مجموعة العشرين فى سبتمبر القادم.

 

وأضاف جايشانكار - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - أن نيودلهي ترى أن المشاركة في مجموعة العشرين هي للأعضاء والمنظمات التي قامت بدعوتها في وقت سابق، مشيرا إلى أنه لا تغيير عن القائمة التي تم الإعلان عنها بمجرد تولي الهند رئاسة المجموعة في ديسمبر الماضي.

يشار إلى أن أوكرانيا ليست عضوا في مجموعة العشرين، في حين أن روسيا - التي تخوض معها حربا - هي جزء من المجموعة .. وقد تجنبت الهند إدانة الحرب الروسية فى أوكرانيا وسعت إلى إنهائها من خلال الدبلوماسية والحوار.

 

 


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