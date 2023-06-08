اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 يونيو 2023 09:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أمطار مصحوبة بالبرق والرعد ورياح محملة بالرمال والأتربة فى الشرقية

الخميس، 08 يونيو 2023 08:45 م
أمطار مصحوبة بالبرق والرعد ورياح محملة بالرمال والأتربة فى الشرقية أمطار خفيفة بالشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد محافظة الشرقية هطول أمطار خفيفة مصحوبة بالبرق والرعد ورياح محملة بالأتربة والرمال مع غيوم كثيفة بسماء المحافظة، وسجلت درجات الحرارة بها العظمى 37 والصغرى 23 درجة ونسبة سقوط أمطار 10%  ونسبة الرطوبة بالمحافظة بلغت 37% والرياح 14 كم/ ساعة. وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، يصاحب ذلك ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وسقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانا.

 

ويتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس، قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على فترات متقطعة ومناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد.  

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 38  درجة والصغرى 29 درجة، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى  31 درجة.


الطقس الشرقية

طقس الشرقية

الطقس اليوم فى الشرقية

الطقس اليوم وغدًا

اخبار الطقس اليوم

طقس غدا

الطقس اليوم

الطقس غدا

طقس اليوم

الطقس فى مصر

حالة الطقس

الطقس

حالة الطقس اليوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة