أمطار مصحوبة بالبرق والرعد ورياح محملة بالرمال والأتربة فى الشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تشهد محافظة الشرقية هطول أمطار خفيفة مصحوبة بالبرق والرعد ورياح محملة بالأتربة والرمال مع غيوم كثيفة بسماء المحافظة، وسجلت درجات الحرارة بها العظمى 37 والصغرى 23 درجة ونسبة سقوط أمطار 10% ونسبة الرطوبة بالمحافظة بلغت 37% والرياح 14 كم/ ساعة. وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، يصاحب ذلك ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وسقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانا.

ويتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس، قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على فترات متقطعة ومناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 29 درجة، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 31 درجة.