أبو الغيط بيحث مع سكرتير عام الأمم المتحدة تطورات الأوضاع فى المنطقة العربية

بيشوى رمزى

عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس جلسة مباحثات موسعة، مع أنطونيو جوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها ابو الغيط إلى نيويورك للمشاركة فى جلسة مجلس الامن المخصصة للتعاون بين الجامعة العربية ومجلس الأمن.

وصرح جمال رشدى، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن جلسة المباحثات تناولت سبل دفع العلاقات المؤسسية بين المنظمتين في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية خلال المرحلة المقبلة، وكذلك تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية الهامة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الوضع في السودان، وكذا في كل من سوريا وليبيا واليمن، وكيفية تنسيق الجهود لاحتواء هذه الأزمات بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في هذه الدول ولمنطقة الشرق الأوسط بوجه عام.

واضاف المتحدث الرسمي أن ابو الغيط شدد على ان حل الدولتين يظل اساس التسوية السياسية المنشودة بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وأنه يمثل السبيل الوحيد لإحلال السلام.

وبدوره اكد السكرتير العام للأمم المتحدة على ضرورة تحمل الدول المانحة لوكالة الاونروا لمسؤولياتها ودعم الوكالة للوفاء بالتزاماتها تجاه لاجئي فلسطين مشيراً الى ان الوكالة على وشك الانهيار المالي.

وأكد الجانبان على ضرورة تكثيف وتكاتف الجهود الدولية لإحتواء الوضع الخطير في السودان خاصة في ضوء تفاقم الأزمة الانسانية والتهديدات التي يواجهها السكان المدنيون جراء استمرار العمليات العسكرية، وأهمية التزام الطرفين باتفاق وقف اطلاق النار الذي تمخض عن اجتماعات جدة.

وقال رشدى إن الطرفين تبادلا وجهات النظر بشأن الوضع فى ليبيا، حيث أكد ابو الغيط على دعم الجهود الأممية التي من شأنها حلحلة الازمة في ليبيا سياسياً وامنياً، مشيرا الى ضرورة تشجيع الأطراف الليبية على العودة إلى الحوار السياسي الجامع الذي من شأنه تسهيل اجراء الاستحقاق الانتخابى فى اقرب وقت.