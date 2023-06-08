آخر صديقات الملك فاروق.. وفاة مطربة الأوبرا الإيطالية إيرما كابيسى

فاطمة شوقى

توفيت مغنية الأوبرا والممثلة الإيطالية والممثلة إيرما كابيسي، والتي رافقت لسنوات عدة الملك فاروق عن عمر ناهز 88 عاما، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة الماسجيرو الإيطالية الخميس.

وارتبط اسم ايرما كابيسي بالملك فاروق، حيث قالت في روايات عدة إنها الزوجة الثالثة للملك الراحل، واستشهدت في ذلك بمجموعة صور جمعتها مع فاروق وشهادات مقربين منهم، خاصة بعد ثورة 23 يوليو ورحيله عن مصر، إلا أنها فشلت في تقديم وثيقة زواج لإثبات تلك العلاقة.



ايرما زوجة الملك فاروق الايطالية

واعتمدت الصحافة الإيطالية رواية إيرما وادعائها الزواج من الملك فاروق، مشيرة إلى أنها التقت الملك فاروق عندما زار أسرتها وكان عمرها آنذاك 13 عاما، وتزوجته عندما تمت 18 عاما، حيث طلب منها الملك فاروق الزواج، وتزوجها على الطريقة الإسلامية رغم أنها مسيحية كاثوليكية، وتوفى الملك فاروق بعد زواجهما بـ10 سنوات.



وفاة مغنية اوبرا ايطالية

وقالت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية ،إنه بعد وفاة الملك فاروق استأنفت دراستها للأوبرا ، في دار اوبرا مختلفة من بينها، مونتيكارلو وبازل وفيتشينزا، وفي روما درست مع فرقة ماريا كانيجليا وانتقلت لاحقًا إلى ميلانو حيث درست مع السوبرانو مرسيدس ليوبارت.



الملك فاروق مع زوجته الايطالية

وبحسب وسائل الاعلام الإيطالية التي علقت علي نبأ الوفاة، كانت المغنية الإيطالية قد قالت في وقت سابق، أنها كانت على علاقة جيدة ببنات الملك فاروق، خاصة فريال، التى كانت تحبها كثيراً، كما أكدت إيرما أن الملك فاروق كان محب لمصر والمصريين .

وأشارت الصحيفة، إلى أنها تزوجت الملك فاروق في اليخت الذى كان يملكه في ميناء مونت كارلو بحضور سكرتيره الخاصة واثنين من الشهود.

وسبق لـ إيرما الحديث عن قصة ارتباطها بالملك فاروق، حيث قالت إنه حل ضيفاً في نابولي بعد رحيله عن مصر عام 1953، حيث نظم عدد من نبلاء إيطاليا من اسرتها حفل استقبال كبير، وتم اختيارها لتقديم بوكيه من الورود للترحاب به، حيث كانت في ذلك الحين بعمر الـ13 عاماً وكان هذا هو اللقاء الأول.



ايرما كابيسى

وبعد مرور 3 سنوات ـ بحسب رواية إيرما ـ حيث كانت في عمر السادسة عشر التقت بالملك فاروق مرة ثانية في مدينة كابري، أما اللقاء الثالث فكان بعد مشاركتها في فيلم إيطالي مع الفنان الراحل إدواردو دى فيليبو، الذى دعا الملك لحضور حفل الافتتاح فاشترط الملك لحضوره أن أدعى أنا أيضاً لهذا الحفل حيث أيبدى اعجابه بتمثيلها وتطورت علاقتهما إلى الزواج في اغطسطس من عام 1958.

وبعد رحيل الملك فاروق، قالت إيرما إنها كانت تحتفظ بعقد زواجها بالملك فاروق والكثير من الصور داخل يخت "لافافوريتا" إلا أن اليخت بأكمله تمت سرقته.