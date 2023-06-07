230 درجة للقبول بالثانوى العام.. محافظ الإسماعيلية يعتمد تنسيق القبول بالثانوية

اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية ، اليوم الأربعاء، درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام والفنى على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسى 2023/2024.

وقال الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بأنه تم تحديد مجموع 230 درجة للقبول الصف الأول الثانوي العام، و205 درجات للقبول لفصول الخدمات المسائية للثانوي العام.

وأضاف أن درجات تنسيق الثانوى العام، تم تحديدها، وفقًا لمجموع درجات الناجحين وطبقًا لدراسة الإحصاء التكراري، حيث تم قبول 45٪ من الناجحين والبالغ عددهم 9709 طالبًا من إجمالي 21451 ناجحًا في امتحانات الدور الأول.

وعلى جانب آخر، تم تحديد مجموع 240 للمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات، و230 درجة للمعدات الثقيلة قسم لوجستيات، و225 تخصص معدات ثقيلة و217 الأقسام الميكانيكية، كما حددت درجة 217 لمدرسة المهندس إبراهيم عثمان الصناعية بنين، و220 لمدرسة البنات الكهربية جميع التخصصات ماعدا التجميل 195 درجة، ولفصول الخدمات بها 205 درجات، والزخرفية الصناعية بنات 210 درجة ولفصول الخدمات بها 194 درجة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية إلى أنه سيتم قبول الطلاب بالمدارس الفنية بالإدارات التعليمية كل حسب إدارته ولا يجوز للطالب التقدم بإدارة تعليمية غير الحاصل منها على الشهادة الإعدادية ما المدارس غير الممثلة في الإدارات مثل (تكنولوجيا المعلومات - الإسماعيلية المعمارية الصناعية - الفندقية التجارية- المعدات الثقيلة) يمكن للطلاب الذين أتمو الشهادة الإعدادية التقدم لها من أى إدارة تعليمية.

وأكد أن من يتخلف عن التقديم خلال تلك المرحلة يمكن التقديم خلال المرحلة الثانية بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني وإعلان الدرجات.