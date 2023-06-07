وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الأمة الكويتي قد أعلنت نتيجة فوز 50 عضوا في الانتخابات التشريعية من بين 207 مرشحين في الانتخابات التي أجريت أمس الثلاثاء، فى خمس دوائر انتخابية تشمل كافة محافظات الكويت ، حيث استمرت عملية الاقتراع لمدة 12 ساعة متتالية وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد، حيث جاءت هذه الانتخابات إثر صدور المرسوم الأميري في شهر مايو الماضي الذي تم بموجبه حل مجلس الأمة الكويتى والدعوة إلى انتخابات جديدة.