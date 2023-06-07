ولى عهد الكويت للمسؤولين عن تنظيم الانتخابات: جسدتم الوجه الحضارى للوطن

إيمان حنا

بعث ولي العهد الكويتى الشيخ مشعل الأحمد ببرقيات شكر إلى رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ووزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني، ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عامر محمد الرطام، ووزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة شؤون المرأة والطفولة مي البغلي، ورئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، ضمنها سموه بالغ تقديره لكل الوزارات والجهات الحكومية التي شاركت في الإعداد والتنظيم لانتخابات مجلس الأمة 2023، وعلى ما أبدوه من تعاون وتكاتف وتنسيق وتنظيم بناء لإجراء عملية الانتخابات.وفق الأنباء الكويتية.

كما عبر ولى العهد عن بالغ تقديره وخالص ثنائه لأعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على سير الانتخابات، وعلى جهودهم المقدرة التي يسرت الانتخابات بكل كفاءة وشفافية، سائلا سموه المولى تعالى أن يأخذ بأيدي الجميع لكل ما فيه الخير والرفعة والسؤدد للوطن العزيز.

و أشاد بما تحلى به المواطنون من حس وطني تجسد بمشاركتهم الفاعلة في ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات، وما أبدوه من التزام بالإرشادات أسهم في تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، الأمر الذي جسد الوجه الحضاري للوطن العزيز في هذا العرس الديموقراطي.