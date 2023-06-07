وفد الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يزور مستشفى أسوان التخصصى.. صور

استقبلت مستشفى أسوان التخصصى، اليوم، الأربعاء، وفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للأشقاء السودانيين النازحين من بلادهم بعد الأحداث الأخيرة.

واستمع الوفد الزائر إلى عرض حول خطة استقبال الحالات النازحين واستقبال الحالات المحولة من المعابر الحدودية "قسطل وأرقين"، وخطة التعامل مع الحالات الحرجة والعاجلة، وضمان تأمين خطوط الإمداد الطبى للأشقاء السودانيين النازحين عبر المعابر الحدودية.

كما تم عرض، خطة التنسيق الطبى بين المستشفيات الميدانية، ومراكز تقديم الخدمات الطبية القائمة بتحويل الحالات واستقبالها مع مستشفى أسوان التخصصي، والتأكد من جاهزية المستشفى والكادر الطبى لاحتواء احتمالية زيادة الحالات الوافدة.

وأكد الدكتور أشرف حماد، مدير مستشفى أسوان التخصصى، دعم وزارة الصحة المصرية للمستشفى متمثلة فى توفير الأجهزة الطبية التشخيصية والمعدات والمستهلكات الطبية لاستيعاب المزيد من الحالات المحولة وخطة إدارة الأزمات لاحتواء الأزمة منذ اندلاعها حتى الوقت الراهن .

ومن جانبه، استعرض الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، آلية تنسيق المستشفيات الميدانية وزيادتها إلى 6 وحدات مستقرة على المعابر الحدودية، وكذلك تدريب وتقديم الدعم النفسى المكون من 360 من فرق أطباء وأخصائيين نفسيين واجتماعيين منتشرين ميدانيا بالمناطق الحدودية وفرق "طرق الأبواب" ومحطات الانتقال المختلفة، ومناطق التجمعات على مستوى المحافظة، واكتشاف حالات سوء التغذية لدى الأطفال والتنسيق مع وحدات الرعاية.

واختتمت الزيارة، بجولة تفقدية لحالات النازحين والمقيمين لتلقى العلاج والرعاية الطبية بالمستشفى بالأقسام الداخلية والرعاية والأقسام الخارجية والاستقبال والطوارئ ووحدة الإنعاش القلبى الرئوى وأقسام الأشعة التشخيصية و وحدة الغسيل الكلوى و العيادات الخارجية.