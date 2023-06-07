اليوم السابع
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الأربعاء، 07 يونيو 2023 11:33 ص
أكرم القصاص
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في مجال التنمية العمرانية والإسكان الاجتماعي..

وزير الإسكان يلتقى نظيره الزامبى لبحث سبل التعاون بين البلدين

الأربعاء، 07 يونيو 2023 10:59 ص
وزير الإسكان يلتقى نظيره الزامبى لبحث سبل التعاون بين البلدين وزير الاسكان يلتقى نظيره الزامبى

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الجزار يؤكد أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التنمية العمرانية والإسكان الاجتماعي.. وتبادل الخبرات والتجارب 

​وزير الإسكان الزامبى يشيد بجهود الحكومة المصرية في تنمية القطاع العمراني.. وتوفير الإسكان الاجتماعي للمواطنين

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيد شارلز مينوبلى، وزير الإسكان والبنية التحتية والتنمية العمرانية، بدولة زامبيا، وبحضور مسئولى الوزارتين، لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجال التنمية العمرانية والإسكان الاجتماعي، وذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بنيروبى.

وأعرب الدكتور عاصم الجزار عن ترحيبه بالتعاون مع دولة زامبيا، في مجال التنمية العمرانية والإسكان الاجتماعي، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في هذا المجال، وتبادل الخبرات والتجارب، موضحاً أن شركات المقاولات المصرية لديها خبرة كبيرة فى تنفيذ مختلف مشروعات التنمية العمرانية، وقادرة على تنفيذ المشروعات بالخارج خاصة لأشقائنا الأفارقة.
 
ومن جانبه أعرب وزير الإسكان الزامبى، عن رغبته في زيارة مصر للتعرف على التجربة المصرية في هذا المجال، وأشاد بجهود الحكومة المصرية في تنمية القطاع العمراني، وتوفير الإسكان الاجتماعي للمواطنين، كما حث الشركات المصرية على الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والإسكان الاجتماعي بدولة زامبيا، مشددا على الحاجة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال، والاستفادة من التجارب والخبرات المتبادلة.
 
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التنمية العمرانية والإسكان الاجتماعي، والاستفادة من التجارب والخبرات المتبادلة، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في البلدين.

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