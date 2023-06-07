وزيرة البيئة توزع حقائب من القماش على أهالى قرية أبو دومة احتفالا بيوم البيئة

كتبت منال العيسوى

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم الأربعاء، المشروعات البيئية المقامة بقرية أبو دومة التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج كنموذج مقترح إعلانه كقرية خضراء صديقة للبيئة ، وذلك ضمن جولتها لعدد من محافظات الصعيد استكمالاً لفعاليات أسبوع دعم الاستثمار البيئي تحت رعاية السيد رئيس الوزراء، ضمن الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2023، بحضور الدكتور أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن قرية أبو دومة تعد أول قرية نموذجية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 128 مشروعًا في القرية وتوابعها الـ 8، مشيرةً إلى أنه من المقرر إعلانها قرية خضراء صديقة للبيئة، وذلك وفقاً لمجموعة من العوامل التي يتم على أساسها الاختيار، بعد استيفاءها كافة الشروط التى ستؤكدها لجنة البيئة حول الحالة البيئية لها، ودراسة كافة المقومات والبيانات التي أعدتها المحافظة، إضافة إلى ما ستسفر عنه الدراسة والزيارات الميدانية لمختلف المواقع.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه من ضمن الممارسات البيئية التى تتبعها قرية أبو دومة استخدامها لأسلوب الرى بالتنقيط داخل زراعات القرية، تبطين مسافة 12 كم ترع بالقرية، اعتمادها على إنارة أعمدة الشوارع باستخدام الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تشغيل مواتير المياه المستخدمة فى الزراعة بالطاقة الشمسية، القرية بأكلملها تعمل بالغاز الطبيعى ، يوجد بالقرية 27 مشروعًا للصرف الصحى، ومحطات الصرف الصحى بالقرية ثنائية المعالجة، تتمتع القرية بحدائق ورقعة زراعية كبيرة مما يعمل على تنقية الجو من الملوثات والأتربة ، كما يوجد بالقرية مصنعاً لتدوير البلاستيك وتحوبلة إلى حصر بلاستيكية.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن الوزارة دعمت مركز طما بعدد 21 الف شجرة تم زراعة اكبر عدد فى قريتى قاو و ام دومة ، كما نفذ فرع سوهاج أكثر من 25 ندوة و ورشة عمل بالقرية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تسليم المركز عدد 18 حاوية كبيرة للمخلفات لكل مدرسة حاويتين.

وخلال جولتها قامت الوزيرة بتوزيع عدد من الحقائب القماش على السيدات وأهل القرية من المزارعين وأصحاب المحلات لتوعيتهم بأهمية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وخطورة الإفراط فى استخدامها على البيئة وصحة المواطنين.