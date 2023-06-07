وزيرة البيئة تصل سوهاج اليوم لتفقد قرية أم دومة ووحدات البيوجاز بطما

تستقبل اليوم محافظة سوهاج الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في زيارها لها بالمحافظة قادمة من محافظة أسيوط حيث تستهل الوزيرة زيارتها وجولتها بقرية ام دومة بمدينة طما شمال المحافظة حيث تم اختيار قرية " أم دومة " كإحدى القرى المرشحة بسوهاج؛ لتطبيق مبادرة "القرية الخضراء"التي تهدف إلى تأهيل قرى المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، لتتوافق مع المعايير البيئية العالمية.

وتستكمل الوزير والوفد المرافق لها لجولتها بمحافظة سوهاج بتفقد وحدات البيوجاز بقرية قاو بمركز طما وسوف يكون في إستقبال الوزير أحمد سامى القاضي نائب محافظ سوهاج ورئيسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة وتأتى الزيارة في إطار إحتفالات وزارة البيئة باليوم العالمى للبيئة.

يذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة شهدت قبل ذلك توقيع مذكرة تفاهم مع أحد البنوك ومؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة التابعة لوزارة البيئة، بحضور الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج الأسبق وذلك لدعم إنشاء 61 وحدة غاز حيوى "منزلية وتعليمية" بمحافظة سوهاج، عقب نجاح التجربة بمحافظة المنيا، ومن أجل تعميم تكنولوجيا الوقود الحيوى فى صعيد مصر .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، حينها أن هذا التعاون يأتى فى إطار دعم جهود الدولة نحو تحقيق المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى، من خلال تعميم تجربة إنتاج الوقود الحيوى من المخلفات العضوية فى جميع القرى المصرية بمختلف محافظات مصر، لافتة إلى أن تلك المبادرة سيقوم بتنفيذها داخل قرى محافظة سوهاج عدد من الشركات الناشئة والتى تقدمت من خلال مناقصة تم طرحها لاختيار أفضل العناصر المنفذة. وبذلك تشمل النتائج المتوقعة لهذه المبادرة توفير فرص عمل خضراء، وتحسين الظروف المعيشية فى قرى محافظة سوهاج.

وأوضحت الوزيرة، أن تكنولوجيا البيوجاز هى تجسيد لفكرة الاقتصاد الدوار والاقتصاد الأخضر، مشيدة بالدور العظيم لمجلس النواب فى اعتماد قانون تنظيم ادارة المخلفات والتى تقوم فلسفته ليس فقط على الإدارة المتكاملة للمخلفات ولكن ايضا الشراكة مع المجتمع المدنى والنظر لقضية المخلفات من منظور اقتصادى وليس فقط من المنظور البيئي، وتعد مشروعات البيوجاز مثالا لذلك، فهذا التعاون الذى نحن بصدده اليوم يعكس الشراكة الحقيقة بين المجتمع المدنى ومؤسسات الدولة والمواطنين من أهالى القرى التى سيتم تنفيذ المشروع بها والمؤسسات التعليمية فهو نموذج يعكس اننا جميعا شركاء لتنمية هذا الوطن وهو ما تسعى الى تحقيقه القيادة السياسية .

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن مصر قد نجحت ايضا بمثل هذه المشاريع فى تخفيض الانبعاثات وهو ما سيساهم فى حل مشكلة تغير المناخ، فوحدات البيوجاز تعمل على تقليل حرق المخلفات وبالتالى تقلل من الانبعاثات، مؤكدة أن هذا النموذج يعكس أن الدولة والحكومة المصرية بكافة أطيافها قادرة على ربط مشكلة محلية فى أصغر قرية بالريف المصرى من خلال مبادرة حياة كريمة للمساهمة ودعم قضية عالمية مثل تغير المناخ.

وأضافت وزيرة البيئة، أن مثل هذه المبادرات تهدف الى تحقيق رؤية مصر 2030، والتى تشمل الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى من خلال دعم المجتمعات الريفية ورفع مستوى المعيشة بتوفير مصدر اقتصادى ومستدام للطاقة، وايضا دعم الجهود المبذولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لكل المصريين.