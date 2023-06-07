هبوط قطاعات البورصة بجلسة الأربعاء باستثناء "الخدمات المالية" و"التعليم"

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 1.5%، أعقبه قطاعات الموارد الأساسية، والعقارات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.3%، يليهم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.2%، وهبط قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.1%، 1%، على التوالي، وانخفض قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.7%.

وهبطت قطاعات التجارة والموزعون، والورق ومواد التعبئة والتغليف، والبنوك بنسبة 0.5%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع مواد البناء بنسبة 0.3%، فيما ارتفعت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات التعليمية بنسبة 3.3%، 1.9%، 1.5%، على التوالي.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 3.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.128 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 107.1 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.23%، والعرب على 10.88%، واستحوذت المؤسسات على 31.65% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.34%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 41.3 مليون جنيه، 316 ملايين جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 141.4 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 119.3 مليون جنيه، 95.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 17347 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 3192 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 20790 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 7260 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 3648 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 5317 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 4456 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1294 نقطة.