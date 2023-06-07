ننشر أسماء اوائل الشهادة الإعدادية بالشرقية لعام 2023

• الطالب محمد محمود فوزي ابراهيم المُقيد بمدرسة الابراهيمية الرسمية لغات الإعدادية التابعة لإدارة الإبراهيمية التعليمية والحاصل على المركز الأول بمجموع 280 درجة.

• الطالبة / جنا عماد عبد الله غازي المُقيدة بمدرسة جزيرة الشيخ التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية والحاصلة علي المركز الثاني بمجموع 278.5 درجة.

• الطالبة / ندي نجاح عبد الحفيظ محمد المُقيدة بمدرسة الشهيد محمد جمال رفعت الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية والحاصلة على المركز الثاني مكرر بمجموع 278.5 درجة، معرباً عن اعتزازه وتقديره لجهدهم من أجل الحصول على المراكز الأولى علي مستوي المحافظة.

• الطالبة / هدي هاني محمد حسن المُقيدة بمدرسة كفر صقر الإعدادية بنات التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية والحاصلة علي المركز الثاني مكرر بمجموع 278.5 درجة، معرباً عن اعتزازه وتقديره لجهدهم من أجل الحصول على المراكز الأولى علي مستوي المحافظة.

كما قدم المحافظ التهنئة إلى الطلبة الأوائل على مستوى المحافظة والذي جاء ترتيبهم علي النحو التالي..

• الطالبه / أسماء رضا شحاته المقيده بمدرسه منشأة ناصر الاعدادية التابعه لإداره أولاد صقر التعليميه والحاصله على المركز الخامس بمجموع 278 درجة.

• الطالبه / نورهان هاني احمد محمد المقيده بمدرسه منشأة ناصر الاعدادية التابعه لإداره أولاد صقر التعليميه والحاصله على المركز الخامس مكرر بمجموع 278 درجة.

• الطالبه / منه هاني عبد المنعم ابراهيم المقيده بمدرسه الشهيد الرائد شريف طلعت للغات الإعدادية بنات التابعه لاداره غرب الزقازيق التعليميه والحاصله على المركز الخامس مكرر بمجموع 278 درجة.

• الطالبه / جنى كمال ربيع عيد المقيده بمدرسه الوادي الشرقي الرسمية للغات التابعه لاداره أبو حماد التعليميه والحاصلة علي المركز الخامس مكرر بمجموع 278 درجة.

• الطالبه / هنا عز الدين محمود أحمد المقيده بمدرسه الصالحية للتعليم الاساسي التابعه لاداره الصالحية الجديدة التعليميه والحاصل على المركز التاسع بمجموع 277.5 درجة.

• الطالب / سعيد السيد سعيد دراز المقيد بمدرسه العزيزية للتعليم الاساسي التابعه لإدارة منيا القمح التعليميه والحاصل على المركز التاسع مكرر بمجموع 277.5 درجة.

• الطالبه / ندى محمد محمد محمد محمود المقيدة بمدرسه المصرية الإنجليزية لغات التابعه لإدارة شرق الزقازيق التعليميه و الحاصله على المركز التاسع مكرر بمجموع 277.5 درجة.

• الطالب / عبد الرحمن محمد أبو الفتح المقيد بمدرسه الشهيد وليد النمر بالتلين التابعه لإدارة منيا القمح التعليميه والحاصل على المركز التاسع مكرر بمجموع 277.5 درجة.

• الطالب / معاذ عصام أحمد عبد المجيد المقيد بمدرسه القومية العربية الخاصة التابعه لإدارة غرب الزقازيق التعليميه والحاصل على المركز التاسع مكرر بمجموع 277.5 درجة.

• الطالب / اياد احمد محمد محمد المقيد بمدرسه فاقوس الإعدادية الرسمية للغات التابعه لإدارة فاقوس التعليميه والحاصل على المركز التاسع مكرر بمجموع 277.5 درجة.

• الطالب / كريم ياسر عوض شحاته المقيد بمدرسه حسين سيد أحمد للتعليم الأساسي التابعه لإدارة أولاد صقر التعليميه والحاصل على المركز التاسع مكرر بمجموع 277.5 درجة.

• الطالبه / آيه عربي السيد عبد العزيز المقيده بمدرسه عبد السلام حمد الاعدادية التابعه لاداره ديرب نجم التعليميه والحاصلة على المركز التاسع بمجموع 277.5 درجة.

• الطالبه / ريم رضا محمد حسن المقيده بمدرسه الشهيد صلاح محمد فتحي التابعه لاداره أبو حماد التعليميه والحاصلة على المركز التاسع بمجموع 277.5 درجة.

دعا المحافظ أوائل الشهادة الإعدادية إلى مواصلة الإجتهاد والتفوق في كافة مراحلهم الدراسية المقبله، مؤكداً أن القيادة السياسية تولي إهتماماً كبيراً بالتعليم بإعتباره اللبنة الأساسية لبناء الأمة ووصول مصر إلى التنمية المستدامة المنشودة.

وكان محافظ الشرقية قد استقبل المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم اليوم لإعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 ( الدور الأول) حيث بلغت النسبة العامة للنجاح على مستوى المحافظة 85.81.9٪ بمختلف قطاعاتها.

يذكر أن إجمالي عدد المتقدمين للإمتحانات لهذا العام 137749 طالبًا وطالبة ، فيما بلغ عدد الناجحين 136581 على مستوى مدارس المحافظة حيث وصلت نسبة النجاح في الإعدادية العامة 85.91٪ , والإعدادية المهنية 68.59 % , والإعدادية للصم 94 % ، والإعدادية للنور للمكفوفين 83 %.