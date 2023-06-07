اليوم السابع
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ننشر أسماء أوائل الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا

الأربعاء، 07 يونيو 2023 03:59 م
ننشر أسماء أوائل الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا أوائل الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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ينشر اليوم السابع أسماء أوائل الصف الثالث الإعدادى بمحافظة المنيا، حيث بلغ عدد الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة 50 طالبًا وطالبة بينهم 31 طالبة، ففي قطاع شمال المنيا حصل 25 طالبا وطالبة على الدرجه النهائية، وفي قطاع وسط المحافظة حصل 15 على الدرجة النهائية، وفي الجنوب حصل 10 طلاب على الدرجة النهائية، وذلك بعدما اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 /2023 حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 74.29%.
 
أعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب الأوائل والمتميزين والناجحين، وأولياء امورهم، متمنياً دوام النجاح والتفوق، وحث الطلاب المتفوقين على مواصلة التميز خلال المراحل الدراسية القادمة للحفاظ على تميزهم وتفوقهم العلمي، كما قدم المحافظ التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، الذين بذلوا الجهد خلال العام الدراسي.
 
أكد المحافظ، حرص واهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، موضحاً أن المحافظة لن تدخر جهداً لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.
 
من جانبه، قال حمدي  مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، إن اجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس بلغ 91247 طالباً، حضر منهم 87905 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 65309 طالباً، بنسبة نجاح 74.29 %.
 
 
أوائل الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا (1)
أوائل الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا (1)

أوائل الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا (2)
أوائل الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا (2)

أوائل الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا (3)
أوائل الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا (3)


 

 


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