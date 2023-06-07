نقيب التمريض: تطبيق التأمين الصحي الشامل فى كل المحافظات الحل الأمثل لتحسين المنظومة الصحية

كتبت آية دعبس

شاركت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، اليوم، فى جلسة بعنوان "كيفية استعداد قطاع الرعاية الصحية للكوارث وحالات الطوارئ؟"، وذلك على هامش المعرض و المؤتمر الطبي الأفريقي الثاني AFRICA HEALTH ExCon 2023 والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية في الفترة من 6 إلى 9 يونيو الجاري.

وتحدثت نقيب التمريض خلال الجلسة حول التشريعات والقوانين المعمول بها في الدول العربية لحماية المدنيين والقطاع الصحي والمنشآت الصحية والعاملين بها وتأمين الأطقم الطبية والاخلاء الطبي للجرحى والجتث وتأمين الاحتياجات اللازمة للمستشفيات.

كما تطرقت الدكتورة كوثر محمود خلال كلمتها، عن قدرة المنظومة الصحية للتعامل مع أنواع الكوارث والأزمات ونتائجها، وكيفية تأهيل كافة مقدمى الخدمة الطبية من خلال برامج تدريبية متخصصة لكل العاملين بها .

كما استعرضت نقيب التمريض البرامج التدريبية المتخصصة والمكثفة المقدمة لفرق التمريض للتعامل مع الازمات والكوارث، وكذلك الاحتياجات الفعلية من الاعداد الكافية في حالات الطوارئ .

وأشارت إلى ضرورة استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل علي مستوي الجمهورية، لافته إلى إنها الحل الامثل لتحسين المنظومة الصحية فى مصر.

وتقدمت الدكتورة كوثر محمود، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية علي دعمه للفريق الصحي وهيئة التمريض، كما شكرت الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان على دعمه المستمر للفريق الصحى، مشيدة بخطة الكوارث والطوارئ التى وضعتها وزارة الصحة والسكان.

يذكر أنه شارك فى الجلسة؛ الدكتور حاتم الروبي ممثل إدارة الصحة والمساعدات الانسانية في جامعة الدول العربية، الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور رولان شهوان نائب رئيس نقابة المعالجين الفيزيائيين وعضو بلدية جونيه بلبنان، الدكتورة اماني مصطفى رئيسة المؤسسة المصرية لحقوق المرضى.