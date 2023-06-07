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نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية .. الآن بالاسم ورقم الجلوس

الأربعاء، 07 يونيو 2023 02:27 م
نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية .. الآن بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية فى الشرقية
الشرقية- إيمان مهنى

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ينشر اليوم السابع نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية، الآن بالاسم ورقم الجلوس، وذلك بعد اعتماد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي2022/2023 بنسبة نجاح 85.9%
 
نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية
 
وبلغ إجمالى عدد الطلاب الذين ادوا امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية، 137 ألف و250 طالب وطالبة موزعين على 757 لجنة امتحانية ما بين 746 لجنة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة و8 لجان لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية بالإضافة إلى 3 لجان لطلاب مدارس النور والصم ومستشفى 57357 وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
 
واختتم طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية، امتحانات اخر العام يوم 26 مايو الماضى.
 
 
لمعرفة النتيجة اضغط على الرابط التالى .. https://natega.youm7.com/home/13
 

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