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نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

الأربعاء، 07 يونيو 2023 03:33 م
نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023 بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية
القليوبية إبراهيم سالم

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ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2023، وذلك بعد اعتمادها من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بنسبة نجاح بلغت 80.67%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 89%، بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.
 
وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين، متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.
 
ومن جانبها، أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 98556 طالب وطالبة، نجح منهم 78036 طالب وطالبة.
 
 

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