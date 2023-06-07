نائبة رئيس زامبيا: نقدر جهود الرئيس السيسى خلال تولى مصر رئاسة الكوميسا

أعربت نائبة رئيس زامبيا موتالى نالومانجو، عن تقديرها لكافة الجهود التى بذلها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال فترة تولى مصر رئاسة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا".
وقالت نالومانجو ـ فى تصريح خاص لقناة "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء - إن مصر قامت بعمل رائع خلال فترة وباء "كورونا" وكذلك أيضا خلال رئاستها للكوميسا عام 2021، مضيفة أن دول الكوميسا لديها موارد طبيعية وبشرية قادرة على خلق بيئة جاذبة للاستثمار والتنافس.
وشددت نائبة رئيس زامبيا على ضرورة تعزيز التعاون بين دول الكوميسا في قضايا الأمن والأمن الغذائي، مضيفة أن تعزيز الاستثمارات بين دول الكوميسا سيمهد الطريق لجذب الاستثمارات الخارجية.
يذكر أن الرئيس السيسي سيشارك، خلال زيارته إلى العاصمة الزامبية "لوساكا"، في أعمال القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "كوميسا"، بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات 21 دولة إفريقية، والتي ستشهد تسليم الرئاسة الدورية من مصر إلى زامبيا.
من جانب أخر أكد رئيس غرفة التجارة في زامبيا شابوكا جبروم كاويشا أهمية العمل على إزالة كافة العقبات التي تعيق عمل التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية، لافتا إلى أن القارة من الأسواق الواعدة الكبيرة في التبادل التجارى والاستثمار.
وقال كاويشا ـ في تصريح خاص لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء ـ "إن منظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا" وضعت منصة لرجال الأعمال لتعزيز الروابط ودعم التجارة بين الدول الإفريقية"، مضيفا أن هذه النقاشات ستتطرق إلى عوائق انسياب التجارة في إفريقيا.
وأشار رئيس غرفة التجارة في زامبيا إلى أن التجارة البينية بين دول القارة ليست بالدرجة المطلوبة، معربا عن أمله في اتخاذ خطوات كبيرة لتأكيد تنفيذ البروتوكولات المبرمة في هذا الصدد.
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