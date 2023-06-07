"مهارات التفاوض والحوار".. محاضرة لثقافة الإسكندرية ببشاير الخير

عقدت ثقافة المرأة بفرع ثقافة الإسكندرية، محاضرة بعنوان "مهارات التفاوض والحوار داخل الأسرة" بمدينة بشاير الخير، ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة بمناطق الإسكان بديل العشوائيات.

شاركت بالمحاضرة الدكتورة هاجر مرعى استشارى إرشاد أسرى وتربوى وعضو المجلس القومى للمرأة بالثغر، وتحدثت عن مهارة التفاوض وكيفية الحد من المشكلات الأسرية خاصة مع الأبناء المراهقين وعدم المقارنة بين الأبناء أو التمييز بينهم.

كما تناولت أهمية مهارتى الإنصات وتبادل الحوار وآثارهما على الإقناع، واختتمت حديثها بضرورة اختيار الوقت المناسب للحوار وكيفية إنهاء الصراع الحواري.

يأتى ذلك ضمن أنشطة فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان المنفذة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، وبإشراف دكتورة جيهان حسن المنسق العام للمشروع الثقافى لمناطق بديل العشوائيات، فى ضوء تنفيذ فعاليات تهدف إلى تقديم خدمة ثقافية تسهم فى بناء المواطن فى المناطق الجديدة الآمنة، والحصول على حياة كريمة.