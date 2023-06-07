منظمة تنمية المرأة تعقد اجتماعا لمجلسها الوزارى فى القاهرة غدا

برئاسة الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس الوزارى لمنظمة تنمية المرأة فى الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامى ورئيسة المجلس القومى للمرأة يُعقد غدا الخميس، اجتماع الدورة العادية الثانية للمجلس الوزارى لمنظمة تنمية المرأة، بمشاركة الدكتورة أفنان الشعيبى المديرة التنفيذية للمنظمة، وبحضور السادة الوزراء وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء فى منظمة تنمية المرأة، ومبعوثين من شركاء المنظمة والمنظمات الشقيقة.

وتلقت الدكتورة مايا مرسى الكلمة الافتتاحية للدورة خلال الحلسة الافتتاحية، كما سيتم عرض ما تم انجازه من قبل المنظمة، وسيتبع ذلك تصريحات من الدول الأعضاء والمنظمات المشاركة.

جدير بالذكر أن منظمة تنمية المرأة (WDO) هى منظمة حكومية دولية متخصصة وإحدى المؤسسات المتخصصة فى منظمة التعاون الإسلامى (OIC). افتتحت المنظمة مقرها الرئيسى فى القاهرة بجمهورية مصر العربية عام 2021. ويتمثل الدور الرئيسى للمنظمة فى تطوير وتعزيز دور النساء والفتيات فى المجتمع بهدف تمكين النساء والفتيات وإدماجهن ودعمهن فى المجالات السياسية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والاقتصادية.