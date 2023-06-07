ونقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية عن شرطة مدينة "ريتشموند" قولها إنه تم احتجاز شخص يبلغ من العمر 19 سنة يعتقد أنه متورط في الحادث، مشيرة إلى أن القتيلين هما أحد الطلاب ويبلغ من العمر 18 سنة، والآخر أحد الأشخاص الحاضرين للحفل، ويبلغ من العمر 35 سنة.

وأضافت الشرطة أن المصابين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و58 سنة وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات حيث إن إصاباتهم خطيرة، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات حادث إطلاق النار.