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مصرع 4 سيدات وإصابة 10 فى تصادم جرار زراعى مع سيارة ربع نقل بالغربية

الأربعاء، 07 يونيو 2023 12:13 م
مصرع 4 سيدات وإصابة 10 فى تصادم جرار زراعى مع سيارة ربع نقل بالغربية اسعاف - ارشيفية
الغربية مصطفى عادل

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لقيت 4 سيدات مصرعهن وأصيب 10 آخرين في حادث تصادم سيارة ربع نقل بجرار زراعي على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي وسقوط ضحايا ومصابين
 
انتقلت 4 سيارات إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ربع نقل بجرار زراعي على الطريق الدولي، أسفر الحادث عن مصرع 4 سيدات وإصابة 10 سيدات آخرين.
 
تم نقل الجثث والمصابين للمستشفي ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 
 

 

 


محافظة الغربية

حادث

طريق طنطا كفر الشيخ

اخبار الحوادث



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