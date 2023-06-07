مشاجرة تنتهى بمقتل شخص تعرض لاعتداء بآلة حادة فى أوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين شخصين في أوسيم، نتيجة خلافات بينهم، مما أسفر عن مقتل أحدهما، نتيجة تعرضه لاعتداء بآلة حادة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة تعرضه لاعتداء في أوسيم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن مشاجرة نشبت بين شخصين، نتيجة خلافات بينهما، مما أدى لمقتل أحدهما، نتيجة الاعتداء عليه بآلة حادة.

تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.