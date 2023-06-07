مسجل خطر يكشف سر المفتاح المصطنع فى سرقة سيارة بمنشأة ناصر

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم ب سرقة سيارة ملاكي في منشأة ناصر بالقاهرة عقب القبض عليه، أنه استخدم مفتاح مصطنع في الاستيلاء على السيارة من داخل جراج، وأنه أخفى السيارة عقب سرقتها بمحيط مسكنه في المقطم تمهيدا لبيعها، وأرشد عن المفتاح المستخدم في سرقتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت الداخلية نجحت في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لسرقته سيارة من داخل جراج وإعادة السيارة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، بتضرره من حارس جراج خاص لقيامه بسرقة السيارة خاصته حال قيامه بركنها داخل الجراج محل عمل المشكو فى حقه، وبسؤال الأخير أنكر ما نسب إليه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تبين أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، كما تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمحيط مسكنه، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.