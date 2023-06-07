مسجلان خطر يعترفان بتوصيل الآيس المخدر دليفرى بسيارة نقل فى مدينة بدر

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مسجلان خطر تم القبض عليهما في مدينة بدر، وبحوزتهما 2 كيلو من مخدر الأيس ، بالاتجار بالمضبوطات، وذكرا أنهما يستخدمان سيارة نقل، في توصيل المواد المخدرة لعملائهما، والتنقل بين المتعاطين عقب التواصل معهم هاتفيا.

أضاف المتهمان أن المبلغ المالي المضبوط بحوتهما من حصيلة ترويج المواد المخدرة، والهلتف للتواصل مع عملائهما، كما أرشدا عن هوية عاطل تحصلا منه على المضبوطات، ليتوليا ترويجها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأمرت النيابة المختصة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة بـــــدر أمكن ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية")، حال استقلالهما سيارة نقل وعُثر بحوزتهما على (كمية من مادة الأيس المخدرة وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.