اليوم السابع
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مستشار الرئيس للصحة: وضع استراتيجية لتحسين الحالة الصحية فى أفريقيا

الأربعاء، 07 يونيو 2023 03:40 م
مستشار الرئيس للصحة: وضع استراتيجية لتحسين الحالة الصحية فى أفريقيا الدكتور عوض تاج الدين
كتبت أمل علام

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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية ، خلال جلسة خاصة بمؤتمر صحة أفريقيا Africa Health Excon، أنه كان هناك جلسة حوارية شارك فيها مجموعة من العلماء سواء المصريين أو الأفارقة، لدراسة وضع استراتيجية أفريقية مصرية قوية للمساهمة والمساعدة فى تحسين الحالة الصحية والعلاجية فى أفريقيا، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم هذا تماما.
 
 وأضاف، أنه شارك فى الجلسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن قدرات الجامعات المصرية والمستشفيات الجامعية، ومراكز البحوث فى دعم أفريقيا والمشاركة البحثية وتدريب الأطباء والكوادر البشرية وتدريب الأفريقية سواء فى كليات الطب أو الجامعات.
 
 وقال، إنه يجب وضع برنامج للوقاية ودعم برنامج التامين الصحى الشامل، ودعم البنية التحتية والتعاون الكامل بين مصر وأفريقيا، موضحا، أن مصر تقوم بدور كبير وتقدم كل الوسائل المتاحة لدعم القطاع الصحى فى أفريقيا سواء بالأدوية أو بتدريب الأطباء.
  

عوض تاج الدين

مؤتمر افريقيا والصحة

الصحة العالمية

الصحة فى مصر



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