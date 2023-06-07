مساعد وزير العدل: الدقهلية تضم 56 مأمورية شهر عقارى وفرع توثيق بنظام الشباك الواحد

الدقهلية: شريف الديب

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار الدكتور أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق والوفد المرافق لهما من المستشارين، والذي ضم كلا من المستشار محمد المشد رئيس محكمة جنوب الدقهلية، والمستشار حسام فتحي رئيس محكمة شمال الدقهلية، والمستشار سامح رمضان وكيل المكتب الفني لمساعد وزير العدل للشهر العقاري، والمستشار أحمد السعيد نائب رئيس محكمة شمال الدقهلية، والمستشار علي عبد الباري عضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، والمستشار أحمد الفخراني عضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل لأبنية المحاكم والدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وافتتح "مختار" ووفد المستشارين بحضور وحيد قرقر، وفايق الزكى، أعضاء مجلس النواب عن دائرة بلقاس عدد من مكاتب الشهر العقاري المطورة بنطاق مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، شملت مكتب الشهر العقاري بقرية المعصرة ومكتب الشهر العقاري بقرية الستاموني، كما تم افتتاح مكتب الشهر العقاري المطور بنطاق 15 مايو بمدينة جمصة، وعلي هامش الزيارة فقد تم اليوم بدء العمل و تشغيل فرع التوثيق بمكتب بريد قرية بطره بمركز طلخا.

ويذكر أن هذه المكاتب تعمل بنظام الشباك الواحد الذى يختصر الإجراءات التى يتردد فيها المواطن على أكثر من موظف، كما يتيح خدمات مميزة كالحجز المسبق عن طريق تطبيق "أرغب فى عمل توكيل"، وإمكانية إجراء التوكيلات عبر بوابة مصر الرقمية، بما يحقق إنجاز للتعاملات فى وقت أسرع وبدقة عالية باستخدام النماذج المؤمنة.

وقد ثمن "مختار" دور وزارة العدل في إنشاء العديد من مكاتب الشهر العقاري بمختلف مراكز ومدن المحافظة لخدمة المواطنين، مشيرا إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها تعمل على توفير كافة الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات المختلفة بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المختلفة والهيئات المركزية.

ومن جانبه، أوضح المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، أنه بافتتاح هذه الأفرع والمكاتب الجديدة اليوم بالدقهلية يصبح بالدقهلية 56 مأمورية شهر عقاري وفرع توثيق تعمل بنظام الشباك الواحد.

وقال مساعد وزيرالعدل، إن الوزارة تعمل علي تطوير كافة فروع مكاتب الشهر العقاري وميكنتها وتجهيزها علي أعلي مستوي من الجاهزية مدعمة بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة للحد من تكدس المواطنين وخدمتهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وعلي هامش الافتتاح لمكتب الشهر العقاري بجمصة تفقد "مختار ومرافقوه" شاطئ مصيف جمصة، بحضور المهندس أيمن عزت رئيس مدينة جمصة و نواب رئيس المدينة، والتقي المحافظ بالمصطافين الذين توافدوا على المصيف في بداية موسم الصيف هذا العام، واطمئن منهم علي الخدمات المقدمة لهم، ووجه "مختار" لرئيس مدينة جمصة بضرورة المتابعة اليومية لأعمال النظافة بالشاطئ وبالشوارع والميادين بالمدينة، حرصا علي توفير بيئة صحية وآمنة، وكذا متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة من قبل رئاسة مجلس المدينة في شأن الاستعدادات لاستقبال فصل الصيف بالتنسيق والتعاون مع كافة قطاعات المرافق والخدمات عملا علي راحة المصطافين، مشددا علي سرعة التجاوب الفوري مع مطالب واحتياجات رواد المصيف حتي انتهاء موسم الصيف، حضر افتتاح مكتب الشهر العقاري بالستاموني والمعصرة غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس ونواب رئاسة مركز بلقاس.