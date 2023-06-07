اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 يونيو 2023 11:43 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مذكرة بين جامعة القاهرة والرقابة المالية لإجراء بحوث فى التمويل المستدام

الأربعاء، 07 يونيو 2023 10:36 ص
مذكرة بين جامعة القاهرة والرقابة المالية لإجراء بحوث فى التمويل المستدام توقيع مذكرة التفاهم
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وقع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بقاعة أحمد لطفي السيد، مذكرة تفاهم بين المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة، ومركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وذلك في مجالات اجراء البحوث في التمويل المستدام والاقتصاد الاخضر، وتنظيم الدورات التدريبية لأعضاء هيئة الرقابة المالية، وتدريب الطلاب بمقر الهيئة.
 
حضر توقيع مذكرة التفاهم، الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمهندس أحمد ترك أمين عام الجامعة، والدكتور عادلة رجب والدكتورة عالية المهدي والدكتورة حنان  علي والدكتورة مروة بلتاجي والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور أحمد رشدي المدير التنفيذي للمركز الاقليمي للتمويل المستدام.
 
وأكد الدكتور محمد الخشت، خلال كلمته، على أهمية توقيع الجامعة لمذكرة التفاهم مع هيئة الرقابة المالية نظرًا لأهمية الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في مجال تعزيز التنمية المستدامة والتمويل المستدام والشمول المالي، مشيرًا إلى ترحيب الجامعة بتوسيع التعاون المشترك مع الهيئة وبما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
 
وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعة وهيئة الرقابة المالية للارتقاء بكفاءة أسواق رأس المال والمشاركة في توفير الدعم اللازم لتطوير هذه الأسواق، وزيادة التعاون في مجال تعزيز الكفاءة وزيادة الوعي حول ثقافة التنمية المستدامة والتمويل المستدام والاستثمار المسؤول على القطاع المالي، وتعزيز بناء القدرات الذاتية فيما يتعلق بالاستدامة والأدوات المالية للاقتصاد الأخضر والحوكمة، وتبادل الخبرات الفنية والمساعدات الفنية في مجالات التمويل المستدام وأي مجالات أخرى ذات علاقة.
 
ومن جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مذكرة التفاهم التي توقعها الهيئة مع جامعة القاهرة تُعد أول تعاون مشترك بين الطرفين، وتستهدف زيادة الوعي المجتمعي نظرًا للدور الذي تقوم به الجامعة في تخريج أجيال تمتلك خبرات في مجالات الاستدامة ومدي تأثيرها على المجتمعات، مؤكدًا ضرورة التزام الشركات العاملة بأبعاد الاستدامة والبيئة، وأهمية البصمة الكربونية لبعض المنتجات التي يتم تصديرها للاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلي إنشاء الهيئة للعديد من الصناديق للاستثمار في المعادن مثل الذهب.
 
f77626ef-ce7e-4944-876f-798e7ab9a5a7 (1)
 

 

f77626ef-ce7e-4944-876f-798e7ab9a5a7
 

 

6d75154c-8702-4111-9eb1-e28cc8a46ff6 (1)
 

 

6d75154c-8702-4111-9eb1-e28cc8a46ff6
 

 

 


جامعة القاهرة

الرقابة المالية

اخبار مصر

اخبار مصرية

التعليم العالى



الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة القاهرة ينعى وزير الصحة الأسبق

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 04:37 م

كليات جامعة القاهرة تواصل تنظيم امتحانات نهاية العام الدراسى وانتظام التصحيح بالكنترولات

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 07:00 ص

اليوم.. غلق باب الطعون ضد المرشحين لعمادة 3 كليات بجامعة القاهرة

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 02:00 ص

160 مليون جنيه تمويلا من بنك مصر لتطوير العيادات الخارجية بمستشفيات جامعة القاهرة

الإثنين، 05 يونيو 2023 09:16 ص

تجديد شهادة الأيزو للأمانة العامة لجامعة القاهرة لتطبيقها معايير الجودة

السبت، 03 يونيو 2023 10:10 ص

تعرف على المرشحين لمنصب عميد كليتى التمريض والنانو تكنولوجى بجامعة القاهرة

الجمعة، 02 يونيو 2023 11:44 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة