مدير مستشفى أبو الريش: النزلات المعوية الأكثر شيوعا بين الأطفال.. التفاصيل

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور شريف الأنوارى، مدير مستشفى أبو الريش المنيرة بقصر العينى جامعة القاهرة، أن أكثر الأمراض شيوعا للأطفال فى الفترات الحالية هي النزلات المعوية ، موضحا أن 50 % من المترددين على المستشفى خلال الأيام الحالية مصابين بالنزلات المعوية وتشهد أعراض اسهال وترجيع بسبب ارتفاع درجات الحرارة .

وأضاف الدكتور شريف الأنوارى فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن مواجهة النزلات المعوية يتطلب عدم تناول الطعام من الخارج بشكل مستمر والحرص والحفاظ على النظافة وغسل أيادى الأطفال بشكل دورى مع إبقاء الأطفال المصابين بالنزلات المعوية فى المنازل وعدم الذهاب للحضانات لتجنب الإصابات والعدوى للأخرين .

وتابع مدير مستشفى أبو الريش المنيرة، أن أغلب الحالات بسيطة ولا تحتاج للحجز ويتم منحهم العلاج المناسب من المستشفى واستكمال العلاج بالمنازل مشيرا إلى أن الحالات الصعبة فقط يتم حجزها وتعليق المحاليل واتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة مؤكدا أنه لا يوجد أي حالات وفاة .

وذكر الدكتور شريف الأنوارى أن العيادات الخارجية بالمستشفى تستقبل يوميا الحالات من مختلف محافظات الجمهورية لتقديم الخدمات الطبية لهم كل وفقا تخصصه سواء على العيادات المتخصصة أو العيادات الشاملة.