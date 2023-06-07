جاء ذلك خلال مشاركة السفير محمد العرابى فى المائدة المستديرة التى عقدت اليوم الأربعاء، بحضور نائب الأمين العام للشؤون السياسية لجهاز العمل الخارجى للاتحاد الأوروبى أنريكى مورا، لاستعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها، فضلًا عن بحث الأزمات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف العرابى، عقب اللقاء، أن دول الاتحاد الأوروبي تنظر إلى مصر كونها الدولة المركزية بمنطقة المتوسط والشرق الأوسط وإفريقيا، وكشريك أساسي في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يحرص على التنسيق والتعاون الدائم مع مصر في كافة الملفات الهامة، ويعتبرها مستقبل الطاقة التي يحتاج إليها.

وأشار العرابي إلى أن المائدة المستديرة سلطت الضوء على تدهور الأوضاع فى فلسطين، وحث الاتحاد الأوروبى على مواصلة الجهود المبذولة بما يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وتابع أن المناقشات تناولت كذلك تصاعد حدة القتال في السودان بين الجيش الوطنى وقوات الدعم السريع، وجهود كل من مصر والاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للصراع الراهن ودعم استئناف الانتقال إلى الحكم المدني والديمقراطية في السودان، بإلإضافة إلى بحث تداعيات الحرب في أوكرانيا وما أعقبها من أزمات اقتصادية لاسيما في مجال الطاقة والغذاء.