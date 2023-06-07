اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: طرح 1.5 طن أسماك بسعر يتراوح ما بين 40 و50 جنيها للكيلو

الأربعاء، 07 يونيو 2023 09:04 م
محافظ كفر الشيخ: طرح 1.5 طن أسماك بسعر يتراوح ما بين 40 و50 جنيها للكيلو محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن طرح طن ونصف الطن أسماك بلطي، من إنتاج مزارع الثروة السمكية أمام الجمهور، غداً بمدينتي دسوق وكفر الشيخ،" أمام المنفذ بدسوق، المجاور لكنيسة مارجرجس بدسوق" ، و" أمام مسجد الخياط بكفر الشيخ"، على أن يتم بيع كيلو البلطي من الدرجة الأولى بـ40 جنيها، وكيلو السوبر من البلطي بـ50 جنيها.

 

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبالتنسيق مع  المدير التنفيذي، لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، بتوفير الأسماك بأسعار مخفضة في الأسواق من إنتاج مزارع الثروة السمكية بالمحافظة، بأسعار مخفضة، على أن يتم الإعلان عن ذلك تباعا ببقية مراكز المحافظة.


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