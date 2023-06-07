محافظ كفر الشيخ: توريد 190 ألفا و645 طنا و 68 كجم قمح لـ 22 موقعا

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن 22 موقعا ما بين صوامع وشون استلمت حتى اليوم الأربعاء، 190 ألفا و645 طنا و 68 كم قمح، بالمواقع التابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف نور الدين، أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها،مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.





