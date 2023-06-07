محافظ دمياط تناقش خطة تطوير مزارع الأسماك بالمحافظة

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، مخطط التشغيل الفنى للمزرعة السمكية بالرطمة وذلك تزامنًا مع خطة التطوير التي تشهدها المحافظة حاليا من أجل النهوض بقطاع الاستزراع السمكي، وكانت محافظ دمياط قد عقدت اجتماعا اليوم بحضور مسئولى الجهاز المركزى للتعمير "الجهة المسئولة عن التنفيذ"، لمناقشة خطة تطوير مزرعة الرطمة، وكذلك بحث سبل تطوير التشغيل الفني الخاص بها.

كما تناول الاجتماع أيضا مناقشة مقترحات التنفيذ التى تتناسب مع ملامح التطوير الشامل بإستخدام التقنيات الحديثة و أفضل ممارسات الإدارة، وقد تم تسليم الموقع لتطوير 272 فدانًأ، تم تقسيمهم إلى 20 مزرعة سمكية كمرحلة أولى وذلك لإنشاء قنوات وبوابات رى وصرف وتجهيز أحواض مزارع، وكذلك طلمبات رفع مركزية و تجهيز محطة للطاقة الكهربائية.

كما اطلعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على الجدول الزمنى للمشروع ومراحل التنفيذ وذلك فى إطار محدد تم وضعه طبقًا للدراسات التى تم إجراؤها، مؤكدة متابعة المحافظة لموقف التطوير بشكل دورى لزيادة معدلات الإنتاج بها بما يحقق عائد اقتصادى واستغلال المزرعة بالشكل الأمثل، تماشيًا مع رؤية الدولة وخطتها نحو تحقيق طفرة بمشروعات الاستزراع السمكي.

وأشارت محافظ دمياط، إلى أهمية تطوير قطاع الاستزراع السمكي داخل دمياط، واستغلال مقومات المحافظة في هذا المجال والتي تؤهلها كي تكون واحدة من الرائدات في هذا المجال، مشيرة إلى وجود خطة تطوير شاملة سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة بشأن تطوير هذا القطاع، والوصول إلى أفضل نتائج ممكنة، موضحة ضرورة تنفيذ تلك الخطة والالتزام بالجدول الزمني المحدد لكل خطوة منها من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.



