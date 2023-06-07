محافظ جنوب سيناء يدشن المنصة الجغرافية الخاصة بالمحافظة

دشن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، المنصة الجغرافية الخاصة بجنوب سيناء والتي تضم عده تطبيقات هامة تسمح للعاملين بالمحافظة باستخدام المنظومات الجغرافية المختلفة فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية نحو تطوير المحافظات حتى تكون على مستوى تلقى الخدمة بالعاصمة الإدارية.

وتهدف هذه المنصة إتاحة خريطة استثماريه تسهم فى تعظيم الاستفادة من خيرات المحافظة فى عدة مجالات، وفى ضوء اهتمام الدولة المصرية بتدريب العاملين بالمحافظات وتنمية القدرات الخاصة بهم، وذلك ضمن رؤية مصر في التحول الرقمي 2030.

وكرم اللواء خالد فودة عدد من مهندسي محافظة جنوب سيناء المتدربين على نظم المعلومات الجغرافية، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ.