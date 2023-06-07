محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية يوم البيئة العالمي بمقر فرع "قومي المرأة"

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، اليوم الأربعاء، احتفالية يوم البيئة العالمي، التي اقامها فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة تحت عنوان (دحر التلوث البلاستيكي) ، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة و إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد و نادية عزمي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة وآمال عبد المريد مدير الاتصال السياسى بقطاع التعليم وعضو المجلس ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء المجلس .

وأكد خلال كلمته على ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والشعبية لمواجهة مخاطر التلوث البيئي بكافة صوره، وتكثيف حملات التوعية بأضرار المنتجات البلاستيكية على صحة الإنسان وعلى البيئة، موجهًا بإطلاق حملة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام واستبدالها بالمنتجات الورقية والقماشية وتوفيرها للمواطنين بدعم من المحافظة.

وأشار المحافظ إلى التنسيق مع الجهات المعنية لوضع خطة لتسويق المحميات الطبيعية بالمحافظة سياحيًا؛ لجذب أكبر عدد من المهتمين من السياحة الخارجية والداخلية وخاصة أن الوادى الجديد تمتلك ثروة فريدة من المحميات الطبيعية التى يقصدها السياح من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بجمالها الطبيعى الخلاب.