محافظ المنوفية يوجه بسرعة إنجاز المشروعات وإعداد الكوادر البشرية المدربة

المنوفية - محمد فتحى

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية ، على ضرورة تكثيف الجهود للإسراع من وتيرة العمل والانتهاء من كل الأعمال المتبقية بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزى الشهداء وأشمون، مؤكدا ضرورة تلافى كل الملاحظات والعمل على تذليل العقبات لضمان الانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المحددة، بالإضافة إلى حصر وتجهيز كوادر بشرية مدربة للعمل بالمشروعات التى سيتم تسليمها وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالخدمات المقدمة للموطن بقرى الريف المصرى، جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بحضور نائبه محمد موسي واللواء هشام السودانى مسئول متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء الوحدات المحلية لمركزي أشمون والشهداء، وعدد من الجهات، ومديري إدارات التخطيط والمتابعة والتفتيش والمكتب الفنى بالديوان العام.

وخلال الاجتماع تم استعراض آخر المستجدات بمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة ونسب تنفيذ الأعمال بمختلف القطاعات بنطاق مركزي أشمون والشهداء، والوقوف على معوقات التسليم للعمل على تذليلها.

وشدد محافظ المنوفية على الانتهاء من الأسواق والمواقف النموذجية بقرى مركز أشمون والشهداء خلال أسابيع، مؤكدا ضرورة توحيد الجهود والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لسرعة نهو كافة المشروعات وتسليمها تمهيدا لافتتاحها ودخولها الخدمة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.