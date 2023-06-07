محافظ الشرقية يشهد اليوم التوعوى لانطلاق فعاليات حملة "فى كل ثانية حياة"

الشرقية - إيمان مهنى

شهد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية ، اليوم التوعوى لانطلاق فعاليات حملة "فى كل ثانية حياة"، والتى تنفذها الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة ضمن المشروع القومى للرعايات والحضانات والطوارئ والتى تستهدف دعم وتعزيز الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الذبحات الصدرية والجلطات الحادة، فى حضور الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق والدكتور وليد ندا المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة الزقازيق، والدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية والدكتور حلمي عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة بوزارة الصحة والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة وعدد من مديري المستشفيات العامة والمركزية والتعليمية بالمحافظة وممثلين عن الازهر والاوقاف والكنيسة.

بدأت الفعاليات بكلمة للدكتور نصر نصار مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجل بمديرية الصحة بالشرقية أوضح أهداف المشروع وتمت الإشارة إلى أن المشروع يهدف إلى توحيد الجهود لتوفير الرعاية الطارئة والعاجلة للمريض دون حاجة أهل المريض للبحث بين المستشفيات، بحيث تلتزم جميع المستشفيات بتقديم خدمات العلاج للحالات الطارئة والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 علي أن يتم تسجيل جميع حالات الطوارئ التي تحتاج لرعايات مركزة أو خدمات طارئة علي المشروع القومي للرعايات والحضانات والحالات الطارئة والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية لاستقبال الحالات التي تحتاج الي خدمات غير متوفرة بمستشفيات المحافظة وكذلك التوعية بكيفية القيام بالإنعاش القلبي الرئوي خاصة أن التعامل الأمثل في الثواني والدقائق الأولى من الإصابة من شأنها إنقاذ حياة المريض بجانب توعية المواطنين بمسببات الإصابة بأمراض القلب والفئات الأكثر عرضة للإصابة بها.

كما تضمنت الفعالية عرض فيديو عن أقسام الرعاية الحرجة بالمستشفيات اعقبها كلمة الدكتور حلمي عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة بوزارة الصحة أعرب فيها عن تقديره لمحافظ الشرقية لدعمه المستمر وتوجيهه بتوفير التسهيلات اللازمة لتحقيق المستهدف من الحملة، والتي يتم تنفيذها لتعظيم دور خدمات الطوارئ، بهدف الوصول لنسب ومعدلات الشفاء العالمية في هذا المجال لافتا الي ان الحملة انطلقت في ديسمبر 2022 داخل 12 محافظة وتم التوسع بها لتعمل حالياً في 20 محافظة كمرحلة أولى، حيث تم استقبال 2114 حالة منذ انطلاق المبادرة وتحويل 1743 حالة، وإجراء 1010 قسطرة قلبية وتركيب 628 دعامة وتركيب 87 منظم ضربات قلب.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة بوزارة الصحة أنه منذ انطلاق الحملة 2022 تم توفير سيارات إسعاف مجهزة على مستوى عال، حيث يتم تقييم الحالة المبدئية للمريض عن طريق طبيب يقوم بالرد على الحالة وتوجيه لأقرب مستشفى لتلقى العلاج الملائم بمعرفة فريق طبى متميز بمستشفيات الإحالة للتعامل مع المريض بسرعة وحرفية عالية، وتوفير أدوية التدخل السريع بمستشفيات الإحالة لمرضى جلطات القلب الحادة من خلال الإدارة المركزية للرعاية، والتي تقوم بتقديم الاستشارات الطبية اللازمة وكيفية التصرف فى حالة الطوارئ.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أن إجمالي عدد الحالات التي استقبلتها مستشفيات مديرية الشئون الصحية من بقية مستشفيات المحافظة الغير تابعة لها عن الفترة من 1 / 1 / 2021 حتى 31 / 5 / 2023 بلغ 3184 حالة منهم 442 حالة من المستشفيات الجامعية و 51 حالة من هيئة التأمين الصحي و 492 حالة من مستشفي الاحرار التعليمي و 2199 حالة من مستشفيات القطاع الخاص مشيرا الي ان عدد الحالات التي تم استقبالها من محافظات الجوار عن نفس الفترة بلغ 15 حالة منهم 5 حالات من محافظة السويس و9 حالات من محافظة الإسماعيلية وحالة واحدة من محافظة بورسعيد، وتم استحداث خدمة Plasmapheresis لأول مرة بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية ويتم تقديمها لجميع المرضى مجاناً سواءً من خلال قرارات التأمين الصحي أو قرارات العلاج علي نفقة الدولة.