محافظ الدقهلية يحيل 146محضرا مخالفات تموينية للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفى هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 146 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لأعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابة التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التى تم تنفيذها، شملت مراكز ومدن شربين والمنصورة وأجا، والمطرية وميت غمر تمى الأمديد دكرنس وجمصة ونبروه وميت غمر، على مدار يومين وخلال اليوم الاول تم ضبط 54 مخالفة تموينية وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات التى تم تحريرها وفى اليوم الثانى تم ضبط 92 مخالفة تموينية وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات التى تم ضبطها وأن المحاضر التى تم تحريرها عبارة عن محاضر عدم مطابقة للموصفات ومحاضر نقص وزن ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات ومحاضر عدم إعطاء بون صرف ومحاضر انتهاء من الإنتاج ومحاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى ومحاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر غلق فى مواعيد العمل الرسمية ومحاضر ذبح خارج السلخانة ومحاضر عدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية ومحاضر تجميع قمح وتم التحفظ على100 كجم لحوم بلدى 23 طن قمح و90 كجم لحوم بلدى و7 كجم جبنة رومى و43 علبة لبن رايب و3 كجم لانشون و164 خرطوشه سجائر وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة، بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.