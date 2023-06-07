اليوم السابع
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محافظ الجيزة: رفع طاقة تشغيل محطة أم دينار إلى 20 ألف م3 خلال أشهر

الأربعاء، 07 يونيو 2023 02:40 م
محافظ الجيزة: رفع طاقة تشغيل محطة أم دينار إلى 20 ألف م3 خلال أشهر محافظ الجيزة يتابع مشروعات البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي
كتبت - مرام محمد

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على المتابعة الدورية لنسب التنفيذ بمشروعات البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي لإدخال تلك الخدمات بالقرى المحرومة في إطار خطة الدولة نحو توفير سبل المعيشة الكريمة للمواطنين والتسهيل عليهم. 
 
تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال جولته الميدانية بمراكز ومدن أوسيم ومنشأة القناطر والتي تفقد خلالها مراحل العمل بمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية ام دينار والتي تعمل حاليا بطاقة 10 آلاف م3 وخلال شهور سيتم مضاعفة طاقة العمل بها لتصل الى 20 ألف م3 يومياً، في إطار خطة رفع كفاءتها وتطويرها والتي تشمل توسعه دائرة الاستفادة من المحطة للمواطنين والمناطق المحرومة ورفع طاقه التشغيل لها من خلال تطوير المحطة لتصل إلى 30 الف م3 خلال عام. 
 
وكلف محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من الأعمال اللوجيستية والفنية والتجهيزات اللازمة لتشغيل المحطة بكامل طاقتها خلال الجدول الزمني المحدد لها والتي كانت تعد احد المطالب الملحة للمواطنين. 
 
وتفقد اللواء أحمد راشد محطة مياه الشرب بمركز ومدينة منشأة القناطر والتي انتهت أعمال المرحلة الأولى منها بطاقة 40 الف م3 وخلال أيام سيتم زيادة كميات المياه المخصصة لقرى الرهاوي وأم دينار الى جانب تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بطاقة 40 الف م3 لخدمة المناطق الشمالية لتصل الطاقة الإجمالية للمحطة بعد انتهاء المشروع بالكامل إلى 80 الف م3. 
 
رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورئيس شركة مياه الشرب و الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى ورؤساء مراكز ومدن منشاة القناطر وأوسيم  وممثل شركة كهرباء جنوب القاهرة ومديرا مديريات الطرق والاسكان ورئيس هيئة النظافة.
 
 
محافظ الجيزة يتابع مشروعات البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي (2)
محافظ الجيزة يتابع مشروعات البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي

محافظ الجيزة يتابع مشروعات البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي (1)
محافظ الجيزة يتابع مشروعات البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي

 


محافظ الجيزة

الجيزة

محطة أم دينار

محطة مياه منشأة القناطر



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