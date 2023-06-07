اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 يونيو 2023 10:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية يعتمد ترقية 6280 معلمًـا من شاغلي وظائف المعلمين وما يعادلها

الأربعاء، 07 يونيو 2023 09:23 م
محافظ الإسكندرية يعتمد ترقية 6280 معلمًـا من شاغلي وظائف المعلمين وما يعادلها محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر  اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قرارا بشأن اعتماد ترقية 6280 معلمًـا من شاغلي وظائف المعلمين وما يعادلها ، والذين استوفوا البرامج التدريبية التي نظمتها الأكاديمية المهنية للمعلمين بموجب قرارات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أرقام ( 41 ، 55 ، 56 ، 81 ) لعام 2023 .
 
وكان  الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدر كتابًـا عن ترقية 120 ألف معلم، تأخذ في الاعتبار أقدمية حقوق المعلمين عند الترقية، مع العلم أن كل دفعة تحتفظ بأقدميتها عند الترقية.
 
ونص الكتاب الدورى، على أنه اعتبارًا من 1/1/2022 لدفعة 2016. يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين كالتالي:
 وظائف الأخصائيين الاجتماعيين
والأخصائيين النفسيين
وأخصائى التكنولوجيا
وأخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات ،وهم الذين استوفوا البرامج التدريبية التى تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين- شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى ، طبقًـا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007، وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
 
واعتبارا من 1/1/2023 لدفعة 2017, يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين كالتالي:
الأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين
وأخصائى التكنولوجيا
وأخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التى تعقدها الأكاديميةالمهنية للمعلمين ، شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، طبقا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007، وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
 
كما نص الكتاب الدورى، على أن “يصدر المحافظون -كل فى نطاق اختصاصه- القرارات اللازمة لترقية أعضاء هيئة التعليم المذكورين إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم، بعد التحقق من استيفائهم باقى متطلبات الترقية، على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونا وعلاوة الترقية اعتبارا من الشهر التالى لصدور قرار المحافظ المختص بالترقية”.
 
 
 

الاسكندرية

المعلمين

ترقية المعلمين

محافظ الاسكندرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة